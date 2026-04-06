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Capítulo 533

“Begoña es sagrada para mí”: Gabriel le deja las cosas claras a Beatriz después de que ella descubra que su matrimonio no es tan perfecto

La cercanía con Juanito ha desatado la incomodidad del empresario, que ha vuelto a amenazar a su mujer.

“Begoña es sagrada para mí”: Gabriel le deja las cosas claras a Beatriz después de que ella descubra que su matrimonio no es tan perfecto

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María Sicilia Fernández | Julia Zapata López
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Beatriz ya es una más en la casa de Begoña y Gabriel y eso está incomodando al empresario, que no ha dudado en seguir advirtiéndola.

La niñera se encontraba meciendo a Juanito cuando el villano ha entrado en la habitación y le ha confesado que le sorprende el instinto maternal que tiene con el pequeño: “Me abandonaste antes de que pudiera demostrártelo”, ha sido la respuesta de su exmujer.

La joven le ha recordado al empresario que, por mucho que quiera a su hijo, él siempre será incapaz de responsabilizarse de nadie, pero el empresario no ha dudado en defenderse.

Beatriz ha aprovechado la ocasión para dejarle caer a Gabriel que ya sabe que su matrimonio no es tan perfecto y que este conocimiento le servirá en su chantaje: “Está resultando muy interesante vivir en esta casa”.

Finalmente, el villano ha vuelto a advertir a su exmujer y le ha pedido que no se entometa en su vida ni en su matrimonio. Begoña es la madre de su hijo y para él es intocable.

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