“Begoña es sagrada para mí”: Gabriel le deja las cosas claras a Beatriz después de que ella descubra que su matrimonio no es tan perfecto

Beatriz ya es una más en la casa de Begoña y Gabriel y eso está incomodando al empresario, que no ha dudado en seguir advirtiéndola.

La niñera se encontraba meciendo a Juanito cuando el villano ha entrado en la habitación y le ha confesado que le sorprende el instinto maternal que tiene con el pequeño: “Me abandonaste antes de que pudiera demostrártelo”, ha sido la respuesta de su exmujer.

La joven le ha recordado al empresario que, por mucho que quiera a su hijo, él siempre será incapaz de responsabilizarse de nadie, pero el empresario no ha dudado en defenderse.

Beatriz ha aprovechado la ocasión para dejarle caer a Gabriel que ya sabe que su matrimonio no es tan perfecto y que este conocimiento le servirá en su chantaje: “Está resultando muy interesante vivir en esta casa”.

Finalmente, el villano ha vuelto a advertir a su exmujer y le ha pedido que no se entometa en su vida ni en su matrimonio. Begoña es la madre de su hijo y para él es intocable.