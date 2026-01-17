No te la pierdas
Itziar Atienza es Nieves Doria, la esposa de Pablo Salazar
Nieves es la mujer de Pablo y ha luchado por su amor contra viento y marea, incluso saltándose la prohibición de sus padres.
Publicidad
De profesión enfermera, Nieves proviene de una familia adinerada de un pueblo de Toledo. Pese a la fortuna familiar, Nieves dejó todo por su amado y decidió casarse con él, aunque su familia le retiró la palabra.
Junto con su marido Pablo y sus hijos, se mudarán a Toledo viviendo felizmente hasta que comiencen conflictos familiares.
La enfermera de cincuenta años, quien dejó todo su dinero a disposición de Pablo, vivirá duros momentos tras su llegada a Toledo.
¿Empezará Nieves a trabajar en la colonia en algún momento?
Interpretada por Itziar Atienza
La actriz vasca es conocida por sus papeles en Presunto Culpable y muchas más series. Con este papel de Nieves se embarca en la exitosa ficción Sueños de libertad.
Estudió derecho en la prestigiosa Universidad de Deusto, tras graduarse se dedicó a su gran sueño, la actuación.
Publicidad