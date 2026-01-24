El DJ de la boda de Brooklyn Beckham habla del incómodo baile de Victoria que dejó a Nicola Peltz "llorando a mares"

La familia Beckham está en el ojo del huracán después del explosivo testimonio de Brooklyn en sus redes sociales. El primogénito de David y Victoria llevaba varios años protagonizando rumores sobre su mala relación con sus familiares y todo apuntaba a que los motivos de su alejamiento tenía que ver con su mujer, Nicola Peltz.

Así, la carta que publicó desvelando la manipulación y el control al que ha sido sometido por parte de sus padres ha confirmado una grieta que a día de hoy parece insalvable.

Comunicado oficial de Brooklyn Beckham | Instagram, @brooklynpeltzbeckham

Brooklyn contó su punto de vista a través de sus stories y, entre todos los titulares, llamó poderosamente la atención la parte en la que confesó lo que ocurrió el día de su boda.

El joven relató la "ansiedad" y la "vergüenza" que sintió durante la celebración en 2022. Supuestamente, en el baile nupcial con su esposa, su madre lo interrumpió de manera humillante frente a los 500 invitados y con Marc Anthony de fondo "bailó de manera muy inapropiada conmigo".

Ahora, el DJ de la boda ha roto su silencio en This Morning de ITV y ha explicado qué ocurrió realmente. Fat Tony ha comenzado contando que "fue una boda de tres días" y que él organizó "la fiesta de bienvenida, la boda y el brunch del domingo, que fue la parte más incómoda de todo, porque todo lo ocurrido la noche de bodas se comentó entre los invitados a la mañana siguiente".

Brooklyn, junto a sus padres David y Victoria | Gtres

Según ha expuesto, Marc Anthony llamó a Victoria a la pista de baile mientras sonaba una canción latina y lo que pareció inapropiado fue el momento en sí más que el tipo de baile.

"No hubo ningún slut-drop, ni disfraz de látex, nada de acciones de Spice Girls", ha recordado, asegurando que fue "inapropiado por el momento".

"Básicamente, Marc Anthony estaba actuando en el escenario y llamó a Brooklyn. Brooklyn subió al escenario y todos esperaban que fuera Nicola quien subiera a bailar el primer baile. Marc Anthony le pidió a 'la mujer más hermosa del lugar' que subiera al escenario y le dijo: 'Victoria, ven al escenario'", ha desvelado.

El DJ ha contado que Brooklyn quedó "devastado" cuando su madre se unió a él frente a los invitados "porque pensó que iba a hacer su primer baile con su esposa", mientras Nicola salió de la sala "llorando a mares".

"Brooklyn estaba atrapado en el escenario y luego hicieron este baile y Marc Anthony dijo: 'Pon tus manos en las caderas de tu madre'. Toda la situación fue muy incómoda para todos", concluyó el DJ.