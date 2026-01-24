Dakota Johnson tendría nueva pareja: el cantante con el que ha recuperado la ilusión tras romper con Chris Martin

Dakota Johnson ha sido vinculada amorosamente con algún que otro nombre famoso desde su ruptura con Chris Martin. Pero no fue hasta el pasado diciembre cuando los rumores comenzaron a crecer tras ser vista con un conocido cantante.

Tras ocho años de relación con el líder de Coldplay, la intérprete fue fotografiada con el cantante Role Model (Tucker Pillsbury), un artista de 28 años conocido por temas como Sally, When The Wine Runs Out.

Según las imágenes obtenidas por TMZ, la pareja parecía estar muy cariñosa mientras disfrutaba de una cena en un restaurante con amigos.

Ahora, estos rumores han crecido después de ser vistos de nuevo este jueves 22 de enero cenando juntos y dándose la mano en Los Ángeles.

TMZ señaló que las dos estrellas "se volvieron muy cercanas" durante aquella primera cena, aunque hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre su supuesta relación.

En cuanto a Role Model, es un cantante estadounidense que mezcla pop suave alternativo y toques de R&B y se ha ganado el corazón de millones de seguidores de la Generación Z.

En 2023 salió con Emma Chamberlain y estrellas como Kate Hudson (Dakota se refugió con ella en España tras romper con Martin) o Natalie Portman han actuado junto a él. De hecho, compartirá elenco con la actriz en la película Good Sex, con Mark Ruffalo, en 2026.