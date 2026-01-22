Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo Salazar se convierte en el nuevo director financiero de la empresa

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Veremos como Gabriel se indignará por que Andrés acompañara a Begoña durante el parto. Y María le preguntará extrañada, “¿estás celoso?”.

Por otra parte, Tasio le dirá a Carmen que no va a dar su brazo a torcer ,“si me disculpo voy a quedar como un blandengue”. Y es que el marido de la sevillana sigue convencido de que su propuesta es una buena idea y no quiere dar su brazo a torcer.

Además, Damián animará a Andrés a denunciar a María por adulterio, “¿Qué más necesitas para denunciarla?”.

Por otra parte, se dará un giro dramático de los acontecimientos… ¡Mabel quiere estudiar periodismo! Y por su cara parece que Nieves no se lo tomará demasiado bien.

Además, Pablo Salazar comunicará a todos que va a ser el nuevo director financiero de la empresa, algo que sorprenderá mucho a Tasio o a Gabriel ya que el padre de Miguel y Mabel acaba de llegar a la empresa. Gabriel lo asume, pero le dirá que no vuelva nunca a actuar a sus espaldas.

Y Gabriel rechazará a María: ha nacido su hijo y ahora debe ocuparse de él. ¿Cómo se lo tomará ella?

Por último, Begoña, que ya ha descubierto la verdadera cara de su marido, le preguntará a Gabriel, “¿Por qué sigues fingiendo que sigues enamorado de tu mujer?

Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.