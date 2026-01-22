Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo Salazar se convierte en el nuevo director financiero de la empresa
Los franceses aceptan las nuevas medidas que les envió ante la sorpresa de Gabriel.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Veremos como Gabriel se indignará por que Andrés acompañara a Begoña durante el parto. Y María le preguntará extrañada, “¿estás celoso?”.
Por otra parte, Tasio le dirá a Carmen que no va a dar su brazo a torcer ,“si me disculpo voy a quedar como un blandengue”. Y es que el marido de la sevillana sigue convencido de que su propuesta es una buena idea y no quiere dar su brazo a torcer.
Además, Damián animará a Andrés a denunciar a María por adulterio, “¿Qué más necesitas para denunciarla?”.
Por otra parte, se dará un giro dramático de los acontecimientos… ¡Mabel quiere estudiar periodismo! Y por su cara parece que Nieves no se lo tomará demasiado bien.
Además, Pablo Salazar comunicará a todos que va a ser el nuevo director financiero de la empresa, algo que sorprenderá mucho a Tasio o a Gabriel ya que el padre de Miguel y Mabel acaba de llegar a la empresa. Gabriel lo asume, pero le dirá que no vuelva nunca a actuar a sus espaldas.
Y Gabriel rechazará a María: ha nacido su hijo y ahora debe ocuparse de él. ¿Cómo se lo tomará ella?
Por último, Begoña, que ya ha descubierto la verdadera cara de su marido, le preguntará a Gabriel, “¿Por qué sigues fingiendo que sigues enamorado de tu mujer?
