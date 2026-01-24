De villano en Una nueva vida a cantante de trap: la inesperada doble vida de Baran Bölükbaşı

Para muchos espectadores, Baran Bölükbaşı es sinónimo de tensión y maldad en Una nueva vida. Su personaje, frío y calculador, se ha convertido en uno de los más comentados… pero lo que hace fuera de cámara está dejando igual de sorprendidos a sus fans.

Y es que el actor turco tiene una segunda vida muy alejada del drama televisivo. Lejos de los guiones y los focos del plató, Bölükbaşı también se dedica a la música urbana y, más concretamente, al trap. Un giro radical que rompe por completo con la imagen que el público tiene de él tras verle en la piel del villano.

En el terreno musical, el actor apuesta por una estética más cruda y contemporánea, con bases contundentes y una actitud sin filtros. Nada que ver con el personaje que interpreta en la serie. Este contraste entre pantalla y escenario es precisamente lo que más llama la atención y lo que ha provocado que muchos seguidores hablen ya de su “doble vida”.

Cada vez es más habitual que actores exploren otras disciplinas artísticas, pero el salto del drama de Una nueva vida al trap urbano no pasa desapercibido. Baran Bölükbaşı demuestra así que, detrás del villano, hay un artista con inquietudes muy distintas y ganas de sorprender más allá de la televisión.