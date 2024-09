Damián quiere que Fina se vaya a trabajar a la tienda de Barcelona: "Esto es lo mejor para todos"

Damián ha llevado a Fina a su despacho y han comenzado a hablar. En tono distendido, pero con las ideas claras, el padre de Marta le ha comunicado que, se va a marchar a trabajar a la tienda de Perfumerías de la Reina de Barcelona. ¡La traslada!

Fina se ha quedado sin palabras ante esta propuesta, y muy educadamente, le ha dicho que no, que no piensa irse.

El patrón le ha indicado que en la ciudad Condal va a cobrar un salario mucho más alto, y aspira a que "contagie allí su alegría". Fina ha rebatido lo que le decía él, pero no ha habido manera: "La decisión está tomada", le ha dicho él muy serio.

La joven no va a dejar a su padre enfermo aquí, pero Don Damián no le ha dado otra opción, apelando que es lo mejor para todos. Está claro que no quiere que esté cerca de Marta. ¿Se mudará Fina allí? ¿Qué pasará cuando se entere Marta de esto?