Dani Tatay se mete en la piel de Andrés para afrontar su dilema más difícil entre Begoña y Valentina

El universo de Sueños de libertad se adentra en un terreno pantanoso donde los sentimientos del pasado amenazan con dinamitar el futuro de la colonia. En esta ocasión, el actor Dani Tatay desgrana los claroscuros de su personaje, Andrés, quien se encuentra al borde del altar junto a Valentina pero arrastra la sombra constante de Begoña y el peso de una conexión que nunca llegó a extinguirse por completo.

A pesar de que los preparativos para la boda avanzan con aparente firmeza, la revelación de que Begoña sigue enamorada de él sacude por completo los cimientos de su compromiso. Esta delicada tesitura obliga a Andrés a enfrentarse a la decisión más compleja de su vida, poniendo a prueba su lealtad, sus verdaderos deseos y la posibilidad de que un viejo amor trunque definitivamente sus planes de futuro.