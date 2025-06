Andrés y Begoña rompen para siempre por culpa de María: "Lo mejor es que hagas tu vida sin mí"

Andrés se está desviviendo por María, y Begoña no lo ve con buenos ojos.

Cree que, una vez más, ella se está aprovechando de él y le está manipulando, pero Andrés se siente culpable...Y no va ceder en sus sentimientos.

Begoña ha tratado de advertirle de lo que ella estaba viendo, pero él ha sido tajante.

"Ojalá nunca me hubiera casado con ella"; se ha arrepentido él, pero tiene claro que ahora la situación es la que es. María no tiene a nadie más en el mundo, y ahora se ha quedado paralítica, por lo que debe cuidarla.

Begoña no termina de entenderlo, pero él lo tiene claro: "No quiero que me esperes, quiero que hagas tu vida sin mí, porque me toca cuidar de María". Ella ha intentado disuadirle, pero él lo tiene claro, esto es lo mejor para los dos.

¿Será la ruptura definitiva de #Began?