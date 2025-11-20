Joaquín deja Perfumerías de la Reina y apuesta por un negocio de embalaje junto a Digna

Tras abandonar Perfumerías de la Reina, Joaquín busca dar un giro a su vida profesional con un nuevo proyecto empresarial. Su objetivo es montar una empresa de embalaje que utilice papel de burbujas como base, convencido de que el mercado necesita un negocio así.

Para financiar la iniciativa, Joaquín planea invertir el dinero de las tierras heredadas de su padre. Además, ha pedido a Digna que aporte su parte y se convierta en socia. Aunque ella desconfía del riesgo, él insiste en que su idea puede ser un éxito si confían en él.