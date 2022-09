Arda Anarat es Çinar Kaya

Çinar Kaya es el joven acusado de asesinato en ‘Secretos de familia’. Es el hermano de Ilgaz Kaya, un reconocido fiscal dispuesto a todo por demostrar la inocencia de Çinar, e hijo de Metin Kaya, un importante inspector de policía.

El joven se ha metido en problemas en otras ocasiones, pero asegura que él no ha cometido el asesinato. Su padre no confía en él, no tienen buena relación, pero por suerte puede apoyarse en su hermano.

Sin embargo, sufre mucho por la presión que siente al ser comparado con Ilgaz y la única persona que realmente lo comprende es su hermana Defne.

¿Quién es Arda Anarat?

Arda Anarat es un joven actor de 23 años que interpreta a Çinar Kaya en ‘Secretos de familia’. Su carrera interpretativa no es muy amplia, comenzó en el año 2012 en una serie de televisión.

Aunque sobre todo lo hemos visto en la televisión, Arda también hizo una película en el año 2018.

El joven muestra mucho sobre su día a día en las redes sociales. Le encanta viajar, pasar tiempo con amigos, la naturaleza y el deporte.