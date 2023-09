Secretos de familia, nominada a los Premios Emmys Internacionales 2023

Secretos de familia confirma su éxito internacional tras esta nominación. La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión ha anunciado a los 56 nominados en 14 categorías que abarcan 20 países.

La serie protagonizada por Kaan Urgancioglu y Pinar Deniz tenrá que enfrentarse, el próximo 20 de noviembre en Nueva York, a Cara e Coragem (Brasil), Pantanal (Brasil) y Forever (Portugal), las otras ficciones internacionales que también optan por alzarse con el galardón a Mejor telenovela de estos prestigiosos premios.

Si Secretos de familia gana el Emmy, se convertiría en la segunda ficción turca en alzarse con este prestigioso premio. Además, la serie está de enhorabuena ya que recientemente ha sido nominada en los Produ Awards 2023 como mejor serie de habla no hispana, como mejor actor de habla no hispana para Kaan Urgancioglu y como mejor actriz de habla no hispana para Pinar Deniz.

Sin duda, la química de sus protagonistas que traspasa la pantalla, la historia de amor de Ilgaz y Ceylin y los casos en los que se ven involucrados sus protagonistas en cada capítulo, son los ingredientes que confirman el éxito de Secretos de familia tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Ojalá Yargi, el nombre original de Secretos de familia, consiga este galardón. Mientras tanto, seguiremos enganchados a las tramas de nuestra serie favorita, cada domingo, en Antena 3.