En el último capítulo de 'Secretos de Familia': Descubren a la verdadera asesina de Serdar... ¡Parla!

Después de varios capítulos en los que creábamos nuestras propias hipótesis sobre quien era el asesino, ahora hemos descubierto la verdad. ¡Parla mató a Serdar para proteger a sus familiares y amigos! Repasemos todos los acontecimientos hasta la confesión de la sobrina de Ceylin.

En primer lugar, Yekta conoce a su supuesto hijo ilegítimo y entra en cólera con su mujer por haber creído a - según él - un impostor. Sin embargo, Laçin no ha dejado ni un cabo suelto en esta ocasión y le confiesa que le ha dejado volver a casa para que su hijo no lo vea en condiciones lamentables... ¡ella ya sabe que no se está muriendo!

El falso abogado, por tanto, debe hacerse unas pruebas de paternidad si quiere seguir viviendo en casa de Laçin. ¿Será su hijo biológico o es toda una artimaña?

Metin, por su parte, descubre que Ayten no es quien dice ser y que el pequeño Görkem no es su hijo. La vecina no le quiere contar la verdad y le afirma que su padre, Merdan, le contará todo.

El abuelo de Ilgaz le explica a Metin que Görkem se quedó huérfano después de que su padre matase a su madre. Y como Merdan no podía soportar la idea de que el niño fuese maltratado, se tomó la justicia con su mano y acabó con su padre. Por ello, ¡tenía que buscarle una nueva familia al niño!

Metin no puede soportar saber que Merdan los haya utilizado... ¡volvió para darle una familia Görkem y no por ellos! El suegro de Ceylin, rabioso, echa a su padre de casa... ¿volverá?

Después de que Merdan haya abandonado la casa, Çinar quiere conocer más a fondo la realidad de su abuelo. Y tras una profunda conversación sobre la importancia de la familia y el deseo que tiene de que sus nietos cuiden de Görkem; Merdan confiesa... ¡que le queda poco tiempo de vida!

Çinar no puede contener las lágrimas y se funde en un bonito abrazo con su abuelo. Además, Merdan – que es consciente del acercamiento entre su nieto y Parla – le recomienda que cuide bien de ella... ¿estamos ante el inicio de una nueva relación?

Y como de desvelar secretos va la cosa, Çetin se presenta en casa de Aylin para confesarle la verdad: ¡le había ocultado su verdadera identidad porque forma parte de los Servicios de Inteligencia de Turquía!

Çetin afirma que mantener una relación con alguien que ocupa esa posición es complicado, pero que él piensa arriesgarse por ella... ¿le estará diciendo la verdad esta vez?

Merdan, por su parte, ha conseguido hablar con los jóvenes que encontraron el cadáver de Serdar en el vertedero y afirman que alguien les pagó para que llamasen a la policía. Y el abuelo de Ilgaz lo tiene claro: ¡Yekta puede estar detrás de todo!

Merdan, entonces, se dirige al nuevo despacho del falso abogado para advertirle de que deje a su familia en paz o tendrá que sufrir las consecuencias. ¿Habrá amedrentado a su rival?

Después de eso, Merdan se dirige a comisaría para declararse culpable por el asesinato de Serdar. El abuelo de Ilgaz afirma que no mintió en su declaración, pero sí que es verdad que hubo cosas que obvió

Merdan afirma que mató a Serdar en defensa propia. Después, metió el cadáver del asesino de Zafer en su coche y lo llevó hasta el vertedero, donde lo encontraron los jóvenes... ¿está diciendo la verdad o miente para encubrir a alguien de su familia?

La sorpresa para toda la familia es mayúscula cuando descubren que Merdan se ha declarado culpable y que, por ello, lo han metido en prisión preventiva. Parla, que no puede con la carga de conciencia, le afirma a Ceylin... ¡qué ella es la culpable!

Después de que Serdar dejase varios heridos y los amenazase con una pistola, Parla se cansa de la situación... ¡y le da un golpe con un ladrillo que acaba matándolo!

¿Qué pasará ahora que Parla se ha declarado culpable? ¿Podrá salvarse de ir a la cárcel? ¿Perdonará Metin a Merdan? ¡Cuántas incógnitas! ¡Todo esto y mucho más en los sucesivos capítulos de ‘Secretos de Familia’ en Antena 3!