Laçin, aterrada al ver a Yekta en la puerta de su casa tras salir de la cárcel: ¿Querrá volver con ella?

Yekta fue detenido gracias a que Cüneyt y Laçin ayudaron a Ceylin a destapar los trapos sucios que había cometido el falso abogado. Sin embargo, al haber colaborado con la policía y ayudado a desmantelar un importante grupo de mafiosos, Yekta ha quedado en libertad.

La nueva vida del enemigo de Ceylin no se parece en nada a la que tenía antes. Ya no tiene clientes con los que trabajar, ni dinero y vive en un pequeño cuarto con lo básico para vivir. Por eso, ha decidido pedir ayuda a una persona que lo conoce muy bien… ¡Laçin!

Gracias a la información que le ha proporcionado su antigua secretaria, Yekta ha dado con la nueva dirección de su exmujer y se ha presentado en su casa. Cuando Laçin lo ve, se lleva tal susto que… ¡Le cierra la puerta en la cara!

“No era mi intención asustarte. Por favor, abre”, le pide Yekta con un tono conciliador. Pero Laçin no se fía ni un pelo de su exmarido y no entiende que es lo que quiere de ella. ¡No quiere ni responder a sus súplicas!

“Me he tragado mi orgullo, he perdido mi honor y he venido hasta aquí para verte y hablar contigo”, sigue insistiendo el falso abogado tratando de que su exmujer se compadezca de él. ¿Acabará tendiéndole Laçin una mano? ¿Qué es lo que pretende Yekta?