Laçin pide ayuda a Ceylin para acabar para siempre con Yekta: “Quiero mirarle a la cara sin miedo”

Desde que Yekta descubrió la infidelidad de su mujer, no ha dejado de hacerle la vida imposible. Laçin anda como un alma en pena por su casa y apenas puede salir sin pedirle permiso a su marido.

Ella hace mucho tiempo que se ha dado cuenta de la clase de persona con la que se ha casado y desea perderlo de vista cuánto antes. Por eso, se ha armado de valor y ha acudido a Ceylin para que le ayude… ¡A separarse de Yekta!

La abogada le cuenta a Laçin que no lo tendrán nada fácil. “Yekta no va a rendirse en ningún momento. Nos atacará por todos los blancos y puede que nos haga daño”, le advierte. ¡Pero su mujer está decidida a plantarle cara!

“Ya me da igual lo que me haga. Aunque me cueste la vida, yo pienso luchar”, asegura Laçin. ¡Así se habla! Ella cree que es el momento perfecto para declararle la guerra a su marido y no está dispuesta a perder más vida a su lado.

“Estos últimos meses han sido horribles, pero me han abierto los ojos. Hay que caer muy bajo para poder volver a levantarse”, confiesa Laçin. ¡Qué orgullosos estamos de que por fin se atreva a plantarle cara a Yekta! ¿Conseguirá librarse de él para siempre?