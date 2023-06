Fuerte encontronazo entre Gül y Metin en el cementerio: “No quiero que se acerque a mi familia”

Como hace habitualmente, Metin ha ido al cementerio a visitar la tumba de su mujer para ponerle flores y cuando iba a marcharse, se ha dado cuenta que Inci y Zafer no tenían ninguna… ¡Así que ha querido dejarles algunas!

El padre de Ilgaz ha dudado mucho si hacerlo o no, ya que todavía se siente culpable por haber ocultado pruebas relacionadas con el caso de Zafer para proteger a su hijo, pero finalmente ha querido tener ese gesto con ellos. ¡Lo que no sabe es que Gül lo ha visto poner las flores en sus tumbas!

Cuando Metin vuelve al coche, la madre de Ceylin, llena de rabia, comienza a arrancar las flores que el padre de Ilgaz ha colocado. Justo en ese momento, Metin vuelve a por la caja que ha dejado atrás y los dos consuegros se encuentran.

“¿Por qué ha contaminado las tumbas de mi marido y mi hija con sus sucias manos?”, pregunta ella desesperada. Metin intenta explicarle que sólo ha puesto flores y que no lo ha hecho con mala intención, aunque reconoce que no ha sido apropiado.

“No vuelva por aquí. Dedíquese a reeducar al asesino de su hijo”, le recrimina Gül. El padre de Çinar le recuerda que su hijo fue declarado inocente y le asegura que él ya está pagando por lo que ha hecho. “Dios ya me está castigando por ello. Nunca dejará de hacerlo y sé que, aunque se lo suplique, no me perdonará jamás”, recalca Metin. ¿Podrá perdonarle Gül algún día lo que su familia le ha hecho?