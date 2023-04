Metin, a punto de cometer una locura, atormentado por la culpa: “No tengo derecho a seguir respirando”

Desde que descubrieron el cadáver de Zafer, Metin no ha dejado de meterse en líos por proteger a su hijo. No quiere que Çinar vuelva a la cárcel, por eso ha intentado inculpar a un antiguo compañero que le hizo la vida imposible tanto a él como a otra gente.

Pero el sentimiento de culpa está comenzando a ganarle la batalla. Se avergüenza de todo lo que está haciendo y no es capaz de mirar a Ilgaz y Ceylin a la cara. Por eso, ha comenzado a preparar su testamento y ha puesto la casa a nombre de Defne.

Metin mira con tristeza las fotos de su difunta esposa y se dispone a escribir una carta a sus hijos… ¿De despedida? “En mi vida siempre me he esforzado por no hacerle daño a nadie, por ser imparcial, por ser un hombre honesto y por ser el mejor padre posible”, escribe.

Metin habla de que ha tomado una decisión por voluntad propia y les pide perdón si alguna no ha sabido protegerles. “No creo tener derecho a seguir respirando. Os pido que cuidéis los unos de los otros”, continúa. ¿Está pensando en quitarse la vida? ¿Conseguirán sus hijos detenerlo y hacerle entrar en razón?