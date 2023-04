Gül, rota de dolor, se enfrenta a los Kaya por la muerte de Zafer: “Habéis destrozado a nuestra familia”

La familia de Ceylin se quedó en shock al descubrir que Çinar y su familia estaban implicados en el asesinato de Zafer. ¡No podían creerse que durante más de tres meses hayan estado disimulando delante de ellas!

Gül le pidió a su hija que no volviese a acercarse a Ilgaz y a su familia, sin embargo, Ceylin le ha pedido a fiscal que se quede a su lado. Pero su madre no está dispuesta a ignorar lo que la familia Kaya le ha hecho y ha decidido… ¡Ir a su casa para rendir cuentas!

“No entiendo cuándo se ha convertido en alguien tan horrible”, le recrimina Gül a Metin. Él responde de la misma manera que a Ceylin, sin pronunciar palabra y con la cabeza baja, avergonzado por todo el daño que les ha hecho.

“Su hijo ha matado a mi marido y ha estado ocultándolo durante meses”, le reprocha Gül intentando encontrar una explicación. Makbule y Defne, que está llorando en la habitación, acaban de enterarse de lo que Çinar ha hecho y no dan crédito.

Gül no entiende cómo han tenido la poca vergüenza de mandarle una carta a su casa haciéndoles creer que su marido estaba vivo, entre muchas otras cosas que han pasado hasta que se ha enterado de la verdad. Antes de marcharse, asegura que Dios los castigará a todos y que no quiere saber nada más de ellos. ¿Podrá perdonarlos algún día si resulta que Çinar no fue el que mató a Zafer?