¿Eyüp, el amigo de Çinar, nuevo aliado de Ömer para acabar con los Kaya y los Erguvan?

Çinar cada está más unido a Eyüp, el joven que le dijo que había visto a su hermana Defne subir a una casa, cuando estaba secuestrada. Ahora a Eyüp le han dado una paliza por el chivatazo y el hermano de Ilgaz decide protegerle y darle un sitio donde dormir al sentirse en deuda con él.

Tuğçe empieza que ese misterioso joven no le da buena espina. Le dice a su amiga que tenga cuidado con él y no confíe tan pronto en él cuando prácticamente no le conoce. Sin embrago, Çinar no parece que vaya a cambiar su actitud hacia él.

La hija de Eren intenta convencer a Parla para que le ayude a que Çinar abra los ojos y al final los dos amigas deciden investigar al joven a espaldas del hermano de Ilgaz.

Mientras tanto…descubrimos la verdadera identidad de Eyüp. El joven se está ganando la confianza de Çinar porque ha hecho un trato con Ömer. A cambio, el hijo de Yekta le manda el vídeo del asesinato de Serdar y descubrimos que… ¡Eyüp es el hermano de Serdar! ¿Se estará acercando a Çinar para vengarse de los Kaya y Erguvan por la muerte de su hermano?