Ceylin agradece a Metin que haya detenido al supuesto asesino de Zafer… ¡Sin saber que está encubriendo a su hijo!

Metin mostró a todos, unas grabaciones del día de la muerte de Zafer en las que se veía al padre de Ceylin en el puerto. ¡Descubrieron que tenía a un hombre secuestrado! La persona que también aparecía en las imágenes era Yavuz, un inspector jubilado que había condenado a Zafer hace años.

Gracias a esas imágenes, lo detuvieron como principal sospechoso y Metin pudo seguir protegiendo a Çinar. Aprovechando el secuestro de Zafer y sabiendo el daño que Yavuz había hecho durante su cargo, pensó que sería la persona idónea a la que culpar del crimen.

Pero la situación para el padre de Çinar se complicó cuando Yavuz confesó a Eren que en su casa tenía una cámara oculta que demostraría su inocencia. Metin fue rápido hasta allí para intentar encontrarla antes que nadie, pero se cruzó con Eren. Aunque el policía no lo llegó a ver, le disparó y… ¡le dio en un brazo!

Con Yavuz detenido, Ceylin le agradece a Metin su empeño por atrapar al asesino de Zafer. “Aunque mi padre ya no esté, sé que lo tengo a usted”, le dice la joven Erguvan con lágrimas en los ojos. Metin la abraza, pero no puede evitar sentirse mal al ver a la joven destrozada y no poder contarle la verdad. ¡Yavuz no es el asesino de su padre!

Durante el abrazo, Eren se fija en que Metin… ¡Tiene una mancha de sangre en el brazo! ¡Y él sabía que la persona que se coló en casa de Yavuz había recibido un disparo en esa zona! ¿Delatará al fiscal o intentará pedirle explicaciones? ¿Podrán seguir ocultando Metin y Çinar lo que ocurrió con Zafer?