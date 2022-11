¡Çınar, entre lágrimas, le confiesa a Metin lo que ha hecho!: "He matado al padre de Ceylin"

La pelea entre Çınar y Zafer ha terminado en tragedia. Zafer quería matar al joven Kaya al creer que él es el asesino de su hija Inci, aunque haya quedado en libertad.

Apuntándolo con una pistola, le obliga a ir al cementerio donde está enterrada Inci para que, junto a su tumba, le pida perdón por haber matado a su hija.

Después, Zafer lleva al joven a un edifico abandonado y allí está dispuesto a matarlo, pero acaban con un fuerte forcejeo y la pistola se dispara…¡Zafer ha muerto!

El joven, que no puede creerse lo que acaba de suceder, acude a casa para contárselo todo su padre. Con lágrimas en los ojos y ensangrentado, le cuenta a Metin lo que ha pasado con Zafer. “Lo he matado”.

Hundido, busca consuelo en su padre y le dice que por favor no le de la espalda en estos momentos tan complicado mientras Metin, que no puede ocultar su cara de asombro, no puede ni reaccionar ante esta noticia. ¿Qué pasará ahora?, ¿Protegerá a su hijo o le denunciará ante la policía?, ¿Çinar volverá a la cárcel?