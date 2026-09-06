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El secreto | Capítulo 1

"¿Qué me estás ocultando?": Serhat descubre el pasado de Berrak y la obliga a dar explicaciones

Sedef cumple su amenaza y destapa ante Serhat el mayor secreto de Berrak. Convencido de que todo es una mentira, el empresario llama a su mujer para exigirle explicaciones, pero su reacción solo alimenta aún más las sospechas.

"¿Qué me estás ocultando?": Serhat descubre el pasado de Berrak y la obliga a dar explicaciones

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sedef ha cumplido su amenaza. Después de comprobar que Berrak no iba a entregarle los dos millones que le había exigido para callarse, ha decidido revelar de una vez el secreto que lleva años ocultando.

La antigua amiga de Berrak se ha vuelto a acercar a Serhat en el hipódromo y, tras preguntarle por una supuesta hija pequeña de unos seis años, ha terminado soltándole la verdad: su mujer tuvo otra hija mientras estaba casada con él.

Serhat no ha querido creer ni una sola palabra. Convencido de que Sedef solo pretendía hacer daño a su familia, ha ordenado a los vigilantes que la expulsaran del recinto. Pero antes de marcharse, ella ha soltado otra bomba: "Si dio a luz en secreto estando casada contigo, será porque el padre es otro hombre".

Aunque ha intentado quitar importancia a lo ocurrido, incapaz de ignorar lo que había pasado, Serhat ha llamado a Berrak. "¿Por qué cuenta esas mentiras sobre ti?", le ha preguntado, esperando que desmontara toda aquella historia. Sin embargo, Berrak se ha quedado bloqueada.

Su silencio ha dicho mucho más que cualquier explicación. Por primera vez, Serhat empieza a sospechar que el secreto que Sedef acaba de destapar puede ser verdad.

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