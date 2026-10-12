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El secreto | Capítulo 6

Un disparo que podría cambiarlo todo: un misterioso hombre atenta contra la vida de los hermanos Tecer

Justo cuando Serhat estaba a punto de descubrir que su hermano lo había traicionado, un hombre aparece armado en escena.

Un disparo que podría cambiarlo todo: un misterioso hombre atenta contra la vida de los hermanos Tecer

Un disparo que podría cambiarlo todo: un misterioso hombre atenta contra la vida de los hermanos Tecer

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Patri Bea
Patri Bea
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Can había descubierto que su hermano Cihan era el hombre que les había traicionado y dado problemas en uno de sus hoteles, pero necesitaba que su fuente se lo contase y explicase a Serhat para aclararlo todo.

Los hermanos Tecer se han reunido en una azotea para hablar con el testigo y Cihan no ha querido perderse la cita para intentar evitar que ese hombre lo delate. Sabe que Serhat no perdonaría esa traición.

“Dime para quién trabajas. ¿Quién es tu socio?”, le dice Serhat furioso a la fuente de Can. Sus hermanos intentan calmarlo. Además, parece que ese hombre no tiene tantas ganas de hablar como por la mañana.

Can acusa a Cihan de haberlos traicionado, pero él se defiende. Los dos comienzan a pelearse y Serhat intenta separarlos, convencido de que tiene que haber un error. Él confía en ambos.

Justo cuando Serhat parece estar a punto de hacer hablar al testigo, unos hombres misteriosos aparecen en moto y disparan contra los hermanos Tecer. ¿Habrá resultado alguno herido?

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Antena 3 » Series » El Secreto

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Un disparo que podría cambiarlo todo: un misterioso hombre atenta contra la vida de los hermanos Tecer

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