Uras rompe a llorar con la carta de Bahar: su corazón ya sabe lo que quiere

Uras se ha quedado completamente paralizado al abrir su taquilla. Dentro, ha encontrado el anillo de compromiso para Seren y una carta escrita de puño y letra por Bahar. En silencio, ha empezado a leer… y las palabras de su madre lo han roto por dentro.

“Hoy empiezas una nueva vida. Has crecido muy rápido. Vas a formar una familia… Cuando una madre da a luz a un hijo, reza para que cuando crezca no haga daño a ninguna mujer, para que su ira no lo ponga a prueba, para que no se canse de luchar en la vida. Para que encuentre el amor… y mantenga su familia unida”.

Cada frase ha sido un recordatorio de todo lo que está en juego. Bahar no solo le habla como madre, sino como mujer. Le dice que él y Seren se cansarán uno del otro, que habrá días difíciles… pero que siempre pueden volver a empezar. “Haz un jardín… no le cortes sus alas ni sus sueños. Enamórate de nuevo cada día. Y sé feliz”.

Con el corazón encogido y llorando, Uras ha terminado de leer la carta. En ese momento, ha entrado Seren. Al verlo, se ha acercado preocupada preguntándole qué le pasaba. Sin pensarlo, él la ha abrazado con fuerza y le ha dicho: “Te quiero muchísimo. Y nunca me voy a arrepentir”.

En medio de la presión de la beca, del embarazo y de los miedos… Uras ha sentido que ya no tenía dudas: quiere estar con Seren y su bebé.