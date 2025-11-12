Antena 3 LogoAntena3
Renacer 11 de noviembre

Su primera cita termina en lágrimas: Çağla no puede seguir fingiendo que está bien

Tras la muerte de Tolga, su cita a ciegas se ha convertido en una dura lección: no se puede correr cuando el corazón todavía está de duelo.

Çağla ha dado un paso valiente. Después de la muerte de Tolga, ha decidido intentarlo y ha aceptado tener una primera cita.

Al principio, todo ha sido amable. El hombre la ha halagado con una sonrisa: “Eres mucho más guapa que en las fotos”. Han brindado por la cita, intentando dejar atrás los nervios, pero pronto la conversación ha tomado un giro inesperado.

Él le ha confesado que también perdió a su esposa hace tres años. La noticia ha descolocado por completo a Çağla. “¿No lo has superado en tres años?”, le ha preguntado. Pero al escucharlo hablar de su vacío, Çağla se ha sentido identificada.

La emoción la ha superado. Entre lágrimas, ha descrito el dolor que sigue llevando dentro: “Te sentías mal cuando te reías, mal solo por vivir... pero sobre todo, porque no podías soportarlo”. Lo ha abrazado, encontrando consuelo en ese dolor compartido.

Durante unos segundos, el silencio lo ha dicho todo. Dos personas unidas por la misma herida, intentando sobrevivir a la pérdida. Pero Çağla no ha podido más. Se ha levantado, ha pedido disculpas y se ha marchado, incapaz de seguir fingiendo que está bien.

Desde otra mesa, Harun lo ha visto todo. No ha dicho nada, pero ha entendido que Çağla, por mucho que lo intente, aún no ha aprendido a vivir sin Tolga.

