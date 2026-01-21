“Esta noche vendré a por ellos”: Uras amenaza con la policía y Seren estalla al saber que ya vive con Maral

Uras se ha presentado en casa de su madre con una actitud desafiante. Sin avisar, ha dicho que venía a recoger las cosas de los niños y que, según lo acordado en el divorcio, esa noche Leyla y Mert dormirían con él. “Los niños se quedarán conmigo”, ha soltado, dejando a Seren y a Bahar en shock.

Seren ha explotado al instante. No entiende que Uras pretenda llevárselos sin decir siquiera a dónde. La discusión ha ido a más y los gritos se han escuchado en todas partes. “¿En qué casa estás viviendo ahora? ¿Me lo vas a decir?”, le ha exigido, fuera de sí. Pero Uras se ha cerrado en banda: “Ya no es asunto tuyo”.

Bahar ha intentado intervenir para que su hijo entrara en razón, pero él solo ha contestado con reproches y mala cara. Hasta que Bahar ha apretado donde más dolía y Uras ha terminado soltando la verdad: ya vive con Maral. En cuanto Seren ha entendido que quería llevarse a los niños allí, la tensión se ha vuelto insoportable. Y Uras se ha justificado diciendo: “¡Solo intento ser yo mismo!”.

Antes de irse, el joven las ha amenazado: si no le preparan las cosas, llamará a la policía. “Esta noche vendré a por ellos”, ha gritado, dejando la casa en silencio y una guerra a punto de estallar.