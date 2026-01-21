Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 19 enero

“Esta noche vendré a por ellos”: Uras amenaza con la policía y Seren estalla al saber que ya vive con Maral

Uras llega a casa sin avisar y suelta el bombazo: esa noche se lleva a los niños. Seren se queda en shock cuando descubre dónde piensa llevarlos y la discusión acaba con una amenaza.

“Esta noche vendré a por ellos”: Uras amenaza con la policía y Seren estalla al saber que ya vive con Maral

Publicidad

Uras se ha presentado en casa de su madre con una actitud desafiante. Sin avisar, ha dicho que venía a recoger las cosas de los niños y que, según lo acordado en el divorcio, esa noche Leyla y Mert dormirían con él. “Los niños se quedarán conmigo”, ha soltado, dejando a Seren y a Bahar en shock.

Seren ha explotado al instante. No entiende que Uras pretenda llevárselos sin decir siquiera a dónde. La discusión ha ido a más y los gritos se han escuchado en todas partes. “¿En qué casa estás viviendo ahora? ¿Me lo vas a decir?”, le ha exigido, fuera de sí. Pero Uras se ha cerrado en banda: “Ya no es asunto tuyo”.

Bahar ha intentado intervenir para que su hijo entrara en razón, pero él solo ha contestado con reproches y mala cara. Hasta que Bahar ha apretado donde más dolía y Uras ha terminado soltando la verdad: ya vive con Maral. En cuanto Seren ha entendido que quería llevarse a los niños allí, la tensión se ha vuelto insoportable. Y Uras se ha justificado diciendo: “¡Solo intento ser yo mismo!”.

Antes de irse, el joven las ha amenazado: si no le preparan las cosas, llamará a la policía. “Esta noche vendré a por ellos”, ha gritado, dejando la casa en silencio y una guerra a punto de estallar.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Esta noche vendré a por ellos”: Uras amenaza con la policía y Seren estalla al saber que ya vive con Maral

“Esta noche vendré a por ellos”: Uras amenaza con la policía y Seren estalla al saber que ya vive con Maral

“Es el precio que tengo que pagar”: Evren se castiga por la muerte del bebé sin saber que no era suyo

“Es el precio que tengo que pagar”: Evren se castiga por la muerte del bebé sin saber que no era suyo

Miguel Hernández en Perdiendo el juicio

Miquel Fernández: “César es un abogado de prestigio al que nadie le ha regalado nada”

Àgnes Llobet confiesa qué se lleva de su personaje de Sueños de libertad: "Me he sentido muy querida"
¡Gracias por todo!

"Me he sentido muy querida": Àgnes Llobet confiesa qué se lleva de su personaje de Sueños de libertad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se pone de parto, ¡el bebé se ha adelantado!
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se pone de parto, ¡el bebé se ha adelantado!

Capítulo 480 de Sueños de Libertad; 20 de enero: Gabriel humilla a su tío Damián de la peor forma
Resumen

Capítulo 480 de Sueños de Libertad; 20 de enero: Gabriel humilla a su tío Damián de la peor forma

La fábrica sufre una crisis económica con la mala gestión de Gabriel, el nuevo director.

\\tramontana\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\Sueños de libertad\CAPÍTULOS\Semana 99 (del 19 al 23 de enero)\Capítulo 480, martes 20 de enero
Capítulo 480

Gabriel echa Damián de la fábrica y él le amenaza: “Algún día recuperaré todo lo que me has robado”

Tío y sobrino protgaonizan un tenso momento en el despacho lleno de reproches.

Andrés

Andrés y Damián sospechan que Gabriel tiene una amante: “Tenemos que denunciarle por adulterio”

Mabel

Mabel llega a casa de los Salazar, pero su recibimiento no es cómo ella imaginaba: ¡sus padres han descubierto su mentira!

Marloe

Marta y Cloe siguen adelante con su relación en secreto: “La idea es que te acuerdes de mí, siempre”

Publicidad