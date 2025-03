La emotiva sorpresa que hace llorar a Bahar y le recuerda que no está sola: "Buenos días, mi primavera"

Bahar ya ha pasado por este infierno antes, pero ahora todo vuelve a empezar. Ingresada en el hospital y esperando un segundo trasplante de hígado para sobrevivir, revive el miedo, la incertidumbre y el dolor de la primera vez. Aunque intenta mantenerse fuerte, la angustia es inevitable.

Pero en medio de este difícil momento, sus compañeros han querido recordarle que no está sola. Seren, Doruk, Ugur y otros residentes, junto a Uras y Umay, le han preparado una emotiva sorpresa para animarla.

Con una canción llena de amor y apoyo, sus amigos han querido recordarle lo importante que es para ellos: "No te preocupes por nada. Estamos a tu lado, no podemos estar sin ti. No sé si son tus calcetines de colores o los pájaros que llevas en la cabeza lo que nos ha hecho escribirte esta canción. Pero merece la pena. Porque vuelvas a ver el verano, el otoño. Llámanos las estaciones, te necesitamos. Ya estás despierta, buenos días mi primavera".

Bahar no ha podido contener las lágrimas. El momento se ha vuelto aún más especial cuando Doruk le ha entregado una flor de papel, un símbolo de esperanza y fuerza. ¡Qué bonito!