Bahar da por perdido a su hijo tras su última humillación: “Le abro la puerta a un desconocido”

Bahar se ha puesto en la puerta de la mansión justo cuando Uras se iba. Él, con mucha chulería, le ha preguntado si su plan era prohibirle irse de su casa o si le iba a soltar el discurso de que ya no podría volver a entrar. Pero su madre le ha respondido con algo mucho más duro que un castigo. Le ha dicho que ahora mismo siente que le está abriendo la puerta a un completo desconocido y que ya no sabe dónde está el hijo que ella crió.

Intentando contener las lágrimas y con mucha calma, Bahar le ha explicado que ya no le reconoce. Le ha confesado que ahora solo le queda irse a su cuarto, mirar las fotos de cuando era pequeño y rezar para que su niño de verdad vuelva a casa algún día. “Cuando mi hijo vuelva, le abriré la puerta yo misma, pero ahora se la abro a un extraño”, le ha soltado, dejando a Uras sin palabras por un momento.

Uras, en lugar de arrepentirse o dar un paso atrás, se ha puesto a la defensiva. Se ha ido diciendo que no se puede creer lo que está pasando y que la culpa de todo la tienen ellos por haberle agobiado tanto y por empujarle a tomar sus propias decisiones.

Mientras tanto, en el salón, Nevra ha aprovechado para meter cizaña como siempre. Ha culpado a Bahar y a Çağla de que Uras esté con Maral: “Acabarán diciendo que no era el momento cuando se case con esa mujer”, ha soltado la abuela con muy mala idea.

Finalmente, Uras se ha marchado avisando de que esto no ha terminado y que volverá luego a por sus hijos para llevárselos. Ha dejado a Bahar destrozada en la entrada, viendo cómo su familia se rompe por completo.