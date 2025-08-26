Publicidad
Renacer
Evren sorprende a Bahar con una pedida de mano inolvidable
Después del grave accidente que marcó sus vidas, Bahar y Evren afrontan un nuevo comienzo con una pedida de matrimonio que emociona y sorprende a los seguidores.
Tras superar las secuelas del accidente que puso a prueba su amor, Bahar recibe de Evren la pedida de matrimonio más esperada. La escena simboliza esperanza y un renacer para ambos.
El gesto romántico del protagonista no solo sella su compromiso, también demuestra que el dolor vivido puede transformarse en un futuro lleno de ilusión y nuevas oportunidades.