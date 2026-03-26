Esta noche en Perdiendo el juicio: Amanda encuentra el segundo móvil en casa de César

Después de celebrar su particular “no aniversario” con una cena cargada de nostalgia, Amanda y César terminan besándose en el apartamento de él. La conexión entre ambos parecía más viva que nunca… hasta que un detalle lo cambia todo.

Enseguida Amanda se frena, consciente de lo que está a punto de suceder. Es en ese momento, cuando Amanda descubre algo que la deja helada: el segundo móvil de Jaime. El teléfono que podría ser clave en la investigación aparece en casa de su exmarido.

La pregunta es: ¿qué hace ese móvil allí? ¿Tiene César algo que ver con el asesinato de Jaime o hay una explicación que todavía no conocemos?

Esta noche, un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.