Yildiz y su padre… ¡cara a cara por primera vez!

Mustafá está dispuesto a hacer lo que sea necesario por sacarles dinero a los Argun. A pesar de que Halit ya le dio una buena cantidad de dinero cuando estaba en el hospital, el ambicioso hombre quiere más. Ha investigado y sabe que los Argun tienen una buena fortuna.

El padre de Yildiz se presentó en la oficina de Halit para pedirle aún más dinero… ¡Halit no daba crédito! El empresario no cedió a sus chantajes y le negó el dinero que le pedía, pero Mustafá parece que no se va a dar por vencido.

Ahora, el hombre ha decidido ponerle cara por fin a su hija, muchos años después y se ha presentado en la mansión Argun. Cuando ha dicho su nombre, Yildiz ha entendido que era su padre… ¡Y se ha quedado de piedra!

Yildiz le ha invitado a pasar, en lo que ha sido una escena incómoda entre padre e hija. ¡Nunca habían estado cara a cara! “Tenemos pocos recuerdos de los que hablar”, le ha dicho triste Mustafá.

El hombre le ha hablado de lo poco que recuerda de cuando Yildiz era un bebé, y ha echado la culpa de todo lo sucedido a Asuman: “Yo quería cuidarte más, pero tu madre nos separó”. La joven le ha reprochado que al salir de la cárcel no hubiera ido a buscarlas; y también ha culpado a Asuman de no haberles contado la verdad. Pero Mustafá lo tiene claro, él nunca ha podido hacer nada por culpa de su madre.

¿Intentará ahora tener una relación su hija? ¿Quiere recuperar el tiempo perdido? ¿O sus intereses son otros?