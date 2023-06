El padre de Yildiz vuelve a amenazar a Asuman: si no vende pronto la casa… ¡la matará!

El padre de Yildiz salió de la cárcel después de más de 20 años encerrado por asesinato. Una vez libre, preguntó por la dirección de Asuman y se presentó en su casa con la intención de terminar lo que había dejado a medias… ¡Quería matarla!

Aunque Mustafa estuvo a punto de asfixiarla, la madre de las Yilmaz consiguió llegar con él a un acuerdo: vendería la casa que le había comprado a Halit y le entregaría a él todo el dinero. ¡Pero tenía que quitarse de la cabeza la idea de buscar a su hija Yildiz!

Han pasado varios días y Asuman no ha conseguido vender la casa… ¡Y Mustafa empieza a preocuparse! “O vendes esta casa en dos días o se convierte en la escena de un crimen”, le amenaza el expresidiario directamente.

“No intentes engañarme y no vayas a pedir ayuda. Me enteraría y vendría a por ti”, le dice Mustafa a Asuman antes de irse. Ella ni siquiera ha querido contarle el problema que tiene a sus hijas para no preocuparlas, pero la situación se está poniendo muy oscura para ella. ¿Conseguirá reunir el dinero y alejar a Mustafa de su vida?