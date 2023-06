Yildiz le niega ayuda a Mustafá y le echa de su vida: “No te mereces nada, no eres un buen padre”

Yildiz sigue en shock por haber descubierto toda la verdad sobre su padre. Mustafá dista mucho del padre ideal, ya que es un ex convicto recién salido de la cárcel que se ha dedicado a amargarle la vida a Asuman. De hecho, ha amenazado con matarla y la ha maltratado en muchas ocasiones.

En el primer cara a cara que han tenido padre e hija, Yildiz ha comenzado a reprocharle a Mustafá su comportamiento: “¿Si tanto nos echabas de menos por qué cogiste el dinero que te dio Halit a la primera?”

Mustafá se ha defendido explicando que su condición de ex convicto no le favorece, por lo que necesita todo el dinero necesario. "¿Si no estuviera casada con Halit Argun, habrías venido a buscarme?" ha inquirido Yildiz. ¡La joven cree que no! ¡Que solo va tras el dinero!

La joven también le echa en cara las agresiones y malos tratos a su madre, pero él sigue hablando mal de ella a pesar de lo que le dice su hija.

Yildiz le dice que se marche por donde ha venido si su idea es sacarles dinero, ya que ella no tiene un céntimo... ¡Y él le amenaza con contarle todo a la prensa si no le da dinero! ¡Le está chantajeando!

Finalmente, le echa de su casa, ya que no considera que sea un buen padre, y le parece un interesado... ¡Solo va tras el dinero! ¡Le quiere lo más lejos posible de su vida! ¿Qué hará ahora Mustafá?