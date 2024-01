¡Pelea en el Holding Argun! Kerim estalla contra Mert al descubrir que ha engañado a Yildiz

Kaya ha llamado a Yildiz para comunicarle la cantidad que tendrá que pagarle a su antigua empresa por haber incumplido el contrato: ¡5 millones! La joven Yilmaz está muy agobiada y por eso ha decidido presentarse en el Holding para hablar con Mert, la persona a la que le había confiado su fortuna para invertirla.

“Ha pasado algo terrible. Debo recuperar el dinero que te di”, comienza explicándole Yildiz a Mert cuando entra en su despacho. Él le advierte que, si retiran ahora la cantidad invertida, perderá una parte importante, pero la joven Yilmaz necesita el dinero de inmediato.

“Si no retiras el dinero ahora, no tendrás grandes pérdidas, pero si lo haces, sí”, le recalca Mert. Justo en ese momento, Kerim los pilla hablando en su despacho y comienza a temerse lo peor. ¡Como su amigo haya engañado a la chica que quiere, no piensa perdonárselo!

“Le di un dinero a Mert para que lo invirtiera, pero ahora tengo que retirarlo para pagar una multa”, explica Yildiz. Esas palabras hacen que Kerim pierda los papeles y estalle contra su amigo…¡Ya le había advertido que el dinero de la joven Yilmaz era sagrado!

Kerim no puede evitar abalanzarse sobre Mert y sus gritos provocan que toda la empresa se entere de lo que está ocurriendo… ¡Incluso Halit! ¿Qué explicación le darán los dos socios al empresario sobre este conflicto?