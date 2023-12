Kaya enloquece contra Şahika, mientras ella continúa con el papelón… ¿conseguirá que su hermano la crea?

Şahika ha aparecido en el entierro de Nadir como su viuda y ha dejado a todos en shock. La hermana de Kaya se ha marcado una brillante interpretación de esposa destrozada, mientras todos se preguntaban en qué momento se había casado con el empresario recién fallecido.

De vuelta a casa, Kaya estalla contra ella y le pide explicaciones. “¿Por qué me has ocultado una cosa así? ¿Cómo has podido?”, le dice, furioso, el abogado. Ella continúa con su papel de víctima e intenta hacerle ver que está exagerando.

A Kaya no sólo le ha sorprendido que su hermana se haya casado con Nadir a sus espaldas, si no que haya aparecido en el entierro montando ese numerito. ¡Está convencido de que está tramando algo! “A penas puedo contener las ganas de estrangularte”, confiesa el abogado lleno de rabia.

“Siempre me interesó mucho Nadir. Yo lo amaba”, intenta hacerle creer Şahika. Eso es algo que a Kaya le cuesta entender, ya que todo el mundo sabía que el empresario estaba muy interesado en Yildiz hasta hace dos días.

A pesar de que Şahika le pide que la deje tranquila, Kaya le exige que le cuente cómo se fraguó todo con detalles. ¿Acabará creyéndose el abogado la versión de su hermana? ¿Qué pasará cuando descubra que es una asesina?