Nadir vuelve a rechazar a Şahika y la pisotea: "No tienes ningún valor para mí y jamás lo vas a tener"

Desde que Halit se ha ido a la quiebra, las cosas a Şahika no le están yendo nada bien. La hermana de Kaya se ha quedado sin trabajo en la empresa, y, por lo tanto, sin nada que hacer en su día a día.

Ella le ha rogado a Nadir, su antiguo jefe, que le diera un trabajo, sin embargo, él la ha rechazado duramente.

Una vez más, Şahika le ha llamado para pedirle que reconsiderara su oferta y trabajar con ella, pero Nadir no piensa darle una oportunidad, de hecho, le parece hasta ridículo que ella intente convencerle para una reconsideración.

"No te quiero a mi lado", ha sentenciado él. Para Nadir, ella es la ex de Halit en todos los sentidos, y no quiere trabajar con ella. Acto seguido la ha colgado el teléfono.

¿Qué va a hacer ahora Şahika? ¿Le va a hacer pagar la humillación a la que le ha sometido?