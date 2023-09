Halit quiere otra oportunidad con Yildiz: “Tu sitio está a mi lado”

Parece que la relación de Yildiz y Halit vuelve a la normalidad... ¡incluso han ido a cenar juntos a un restaurante! Después de ello, la parejita ha acudido a visitar un piso sin amueblar y resulta que es un regalo que el empresario le ha hecho a Halit Can.

El marido de Yildiz afirma que en los últimos días ella no ha parado de insistir en la idea del divorcio y que lo harán, si así lo desea; pero que no puede olvidar que su sitio está a su lado. “Criemos juntos a Halit Can”, espeta el empresario por si no ha quedado claro su discurso.

Yildiz está preocupada porque no sabe si él quiere volver con ella por el bebé o porque la quiere de verdad. Sin embargo, con la frialdad que tanto caracteriza a Halit, él no se atreve a decirle directamente que la quiere y solo le hace una cuestión: “¿estaría contigo si no te quisiera?” .

La joven Yilmaz, sabiendo que no va a obtener palabras más cariñosas de su marido, decide entonces volver con él. ¿Cómo saldrán las cosas esta vez?