Halit lo niega todo pero Yildiz no le cree: ¡Se marcha furiosa de la mansión con el bebé!

Yildiz está furiosa, acaba de pillar a su marido engañándola con su peor enemiga: Leyla. La joven está totalmente fuera de sí, y llega a la mansión Argun sin saber qué hacer. Solo quiere llorar y desaparecer... ¡Halit la ha vuelto a engañar!

Al llegar allí, los chicos la han visto alterada y le han preguntado por lo sucedido. Pero ella les ha dicho que le pregunten a su padre. A los pocos minutos ha llegado Halit, también fuera de sí, implorándole a Yildiz que se relajara y que no tomara decisiones en caliente. "¿Cómo te atreves a dirigirme la palabra?", ha dicho furiosa.

Halit ha negado su idilio con Leyla y que le haya comprado una casa, y también les ha dicho a sus hijos que no es verdad. ¿Por qué no lo reconoce?

El empresario le pide a su todavía mujer que la escuche, pero ella está cegada de rabia: "Era tu última oportunidad". ¡El matrimonio no para de gritarse, están furiosos!

Halit no quiere que se vaya en plena noche y con el niño, pero ella apenas le escucha, no quiere saber nada de él: "No te mereces ni al niño ni a mí". Y finalmente, la joven echa a Halit de allí y consigue irse con su maleta y el bebé a otro lado, ¿qué va a hacer ahora?