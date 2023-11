Halit intenta que Yildiz vuelva con él, pero ella se niega: "No quiero vivir contigo"

Yildiz está totalmente despechada. Sabía de lo que su marido era capaz, pero nunca se esperaba que, tras volver después del escándalo de Şahika él volvería a serle infiel. ¡Y más con un bebé tan pequeño!

La joven Yilmaz pilló a su marido con Leyla y encima, descubrió que le había puesto una casa: ¡tenían un nidito de amor!

Ella enfureció tanto, que al regresar a la mansión Argun cogió sus cosas y a Halit Can y se marchó de allí. Halit lo negó todo pero ella no se cree ni una palabra de lo que dice. De hecho, le gritó a más no poder, estaba muy decepcionada con él.

Ahora Halit ha aparecido en casa de Emir para intentar pedirle disculpas a su mujer y rogarle que vuelva. Pero Yildiz está cerrada en banda y lo tiene claro, no va a volver con Halit ni por asomo. ¡No quiere que la vuelvan a engañar: "En esa casa no me siento valorada". Halit no quiere estar separado tampoco del bebé, pero la decisión está tomada: ¡Yildiz se va a divorciar de él!

¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo será la nueva vida de Yildiz?