Ender le saca los colores a Hasan Ali: “El reloj que me regaló es falso”

A pesar de las continuas tensiones que protagonizan en la empresa, Hasan Ali quiso tener un detalle con Ender y le regaló un reloj que la propia Asuman el ayudó a escoger. ¡Quería dejarle claro con ese gesto que no tenía nada en su contra!

Como Ender sabía que no iba a darle uso a ese regalo, decidió ir a la tienda para cambiarlo por otra cosa y fue allí dónde descubrió que el reloj era falso. La hermana de Caner se ha sentido muy ofendida por ello, así que ha intentado dejarle caer a Hasan Ali en la empresa lo molesta que está.

“Veo que no se ha puesto el reloj, ¿es que no le ha gustado?”, le pregunta Hasan Ali al notar cierto malestar por parte de Ender. Ella aprovecha la pregunta para dejarle claro que se ha dado cuenta de que su regalo era falso y por eso no piensa ponérselo.

La sorpresa de Hasan Ali al oír esa acusación es mayúscula. ¡Él asegura haber pagado mucho dinero por ese reloj! El empresario llama a Sedai para aclarar el malentendido, mientras Ender sigue pensando que Hasan Ali la está tomando por tonta. ¿Habrá sido realmente un malentendido?