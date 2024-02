Continúa la tensión entre Ender y Hasan Ali: ¡A la hermana de Caner se le está agotando la paciencia!

Ender ya no intenta disimular que Hasan Ali no le cae especialmente bien. La hermana de Caner no entiende el carácter del empresario y el único motivo por el que ha accedido a trabajar con él ha sido porque sus compañeros la han obligado.

El Holding Argun ya se ha mudado a las nuevas oficinas y se ha fusionado con el Holding Kuyu. Parece que todos se están adaptando bien al cambio, aunque a Ender le preocupa no contar con el apoyo de Hasan Ali para ciertos proyectos y por eso ha decidido ir a hablar con él.

La hermana de Caner le cuenta al empresario que el Holding Argun siempre colabora con la Bienal de Arte moderno y para poder hacerlo este año, necesita que Hasan Ali apruebe el presupuesto destinado para eso.

A pesar de que Ender se lo ha explicado de la mejor manera posible, el empresario no le ha dado mucha importancia y le ha dicho que tiene que estudiarlo con detenimiento. ¡Algo que no le ha hecho ninguna gracia a Ender! ¿Conseguirán entenderse algún día?