¡Hasan Ali pilla a Ender hablando mal de él! ¿Peligrará su puesto en la empresa?

Ender salió impactada de la cena en casa de Hasan Ali. El empresario le hizo sentir incómoda con sus costumbres y todavía no asimila que haya sido capaz de hacer nevar en su salón para sorprenderlos durante la velada.

Al día siguiente, Ender se desahoga en el despacho con Şahika y con Mert: “¿A qué viene el circo que montó anoche?”. La hermana de Caner cree que el empresario es un hombre grosero, maleducado y pesado y no entiende cómo sus compañeros no piensan lo mismo. Lo que Ender no se imagina es que Hasan Ali… ¡está escuchando todo lo que dice detrás de la puerta!

El empresario irrumpe en el despacho con la sonrisa que tanto caracteriza e intenta disimular que ha escuchado como Ender le ha hecho un buen traje. En esta ocasión, Hasan Ali tiene algo importante que comunicarles: ¡Esta es la última reunión que celebrarán en esa empresa!

“Nos mudaremos a nuestro edificio principal. Les encantará”, les asegura el empresario de Adana. ¡Ender ni se molesta en disimular que la noticia no le ha hecho ninguna gracia! ¿Cómo les afectará el cambio a los trabajadores del Holding?