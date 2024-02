Ender firma el acuerdo con Hasan Ali, pero deja clara su postura: “No estoy de acuerdo con esta fusión”

La llegada de Hasan Ali al Holding es algo que no le ha hecho especialmente ilusión a Ender. Por una parte, no le gusta que haya sigo Mert el que haya contactado con él y, por otra, no cree que el cambio vaya a ser bueno para la empresa.

Şahika y Mert han insistido a Ender para que venda sus acciones o, al menos, firme el acuerdo de fusión con el nuevo empresario. Ella se ha negado rotundamente a renunciar a lo que tanto le ha costado conseguir, pero, finalmente, la presión ha podido con ella y ha accedido a aceptar ese primer acuerdo con Hasan Ali.

“No estoy de acuerdo con la fusión, pero soy consciente de que ir a los tribunales no conseguirá cambiar nada y, por ese motivo, estoy dispuesta a firmar hoy mismo”, recalca Ender en la reunión con el nuevo empresario.

“Quiero desearles muy buena suerte a todos”, le dice Hasan Ali muy ilusionado al ver que todos van a firmar. ¿Estarán tomando una buena decisión”? ¿Cuáles serán las verdaderas intenciones de este empresario?