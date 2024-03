¡Burcu descubre que Yildiz y Çağatay están saliendo! ¿Se vengará de ellos por habérselo ocultado?

Burcu, la nueva amiga de Yildiz, no supera que Çağatay no quiera saber nada más de ella. El joven no se ha atrevido a decirle que ha iniciado una relación con la joven YIlmaz y por eso Burcu no para de darle vueltas a qué ha podido pasar para que la haya rechazado.

La amiga de Yildiz va a ver a Çağatay a su casa para intentar averiguar por qué no contesta a sus mensajes, pero él considera que todavía no es el momento para contarle lo que ha ocurrido con su vecina.

La cara de Burcu cambia por completo cuando ve encima de la mesa unos pendientes con forma de manzana… ¡los mismos que Yildiz llevaba la última vez que habían quedado para tomar algo! La joven enseguida se da cuenta de lo que ocurre y abandona la casa de su exnovio sin decir nada. ¿Le echará en cara a Yildiz que no le haya contado que ha iniciado una relación con Çağatay? ¿Intentará separarlos?