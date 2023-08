Ender reconoce que recuerda que Yiğit fue quién la atacó: “Mi hijo estaba delante de mí todo este tiempo y no lo veía”

Ender se encuentra devastada después de comprobar que todo el mundo se le ha echado encima en su regreso… ¡Incluso su hijo Erim! El joven no puede perdonarle que haya estado viva todo este tiempo y que no haya intentado ponerse en contacto con él.

Después de declarar en comisaría que no estaba convencida de que fuese Şahika quién la tiró al mar, pero que creía firmemente que había sido una mujer, Ender ha decidido sincerarse en casa con Caner.

El exnovio de Zehra le pregunta a su hermana si la persona que la tiró al mar se va a ir de rositas y ella le asegura que la verdad no puede salir a la luz: “Le arruiné la vida cuando nació. ¿Quieres que envíe a mi propio hijo a la cárcel?”. ¡Ender recuerda que Yiğit fue quién la tiró y lo que le dijo cuando la golpeó!

La hermana de Caner no puede evitar emocionarse recordando lo ocurrido y se culpa de no haberse dado cuenta de quién era el joven que tanto se había acercado a Erim: “Mi hijo estaba delante de mí todo este tiempo y no lo veía”.

Aunque a Ender le gustaría hablar con él y explicarle los motivos que le llevaron a darlo en adopción cuando nació, sabe que ahora mismo Yiğit es una marioneta en manos de su tía, por eso primero necesita desenmascararla. ¿Conseguirá el joven empatizar con su madre y se se dará cuenta del mal que Şahika le hace?