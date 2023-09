Avance del próximo capítulo de Pecado Original: Halit, fuera de sí, regaña a Lila y echa a Şahika de la mansión

Halit no puede creerse todo lo que acaba de suceder en su salón. Acaba de presenciar cómo se revela que su hijo Erim tiene otro hermano, y encima... ¡Se ha casado con su hija Lila! ¡Halit está fuera de sí!

Resulta que Yiğit es el hijo de Kaya y de Ender, y además, gracias a la manipulación de Şahika, se ha casado con Lila. ¿Qué pasará ahora?

Lila intenta calmar a su padre, pero él no deja de gritar. No puede creerse que se haya casado a sus espaldas y más con ese joven. Halit quiere que se divorcie en cuanto puedan y entre medias de su bronca... ¡Echa a Şahika de allí! No quiere ni ver a su prometida, que ha soltado esas noticias delante de todos y de una forma tan fría. ¿Conseguirá Şahika que Halit la perdone? ¿Se divorciarán Lila y Yiğit?