Yiğit rompe con Lila la mañana siguiente a su boda: “Ya no te quiero”

Yiğit le propuso matrimonio a Lila y ésta, sin dudarlo, dijo que sí. Los dos se casaron a espaldas de su familia y la única que estaba al tanto de lo que ocurría era Şahika, quién ordenó al joven conquistar a la hija de Halit para desestabilizar la mansión Argun.

Yiğit se sentía mal por engañar a Lila y trató de romper su trato con Şahika, pero ella lo amenazó con dejar de buscar a su padre si no hacía lo que le decía. El plan de la hermana de Kaya no terminaba con la boda… ¡Quería que Yiğit rompiese con Lila al día siguiente! Y eso ha tenido que hacer.

Lila se ha levantado ilusionada de la cama y su sorpresa ha sido mayúscula al notar a su marido distante y frío. “Lo nuestro se acabó”, le dice Yiğit seriamente. ¡Lila no da crédito a lo que está escuchando! Su marido le dice que no la quiere y que no pueden seguir juntos.

“Es posible que sea la primera vez que te rechazan porque no te quieren, pero te acostumbrarás”, le dice él fríamente. Lila se queda completamente destrozada y Yiğit se rompe cuando abandona la casa. ¡Él no quiere romper con ella, él la quiere! ¿Se dará una oportunidad la pareja cuando Şahika no intervenga en su relación?