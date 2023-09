Yiğit se refugia en Kaya tras dejar a Lila: “¿Soy una mala persona?”

Yiğit se ha quedado completamente destrozado después de romper con Lila la mañana siguiente a su boda. Él simplemente está siguiendo las indicaciones de Şahika para que ella descubra quién es su padre.

Para Yiğit esta situación está siendo más complicada de lo que imaginaba. Se siente fatal por romperle en corazón a Lila y, además, tiene fuertes sentimientos por ella. El joven necesita desahogarse con alguien y ha recurrido a… ¡Kaya! ¡Si supiera que es él a quién lleva mucho tiempo buscando!

A Kaya le preocupa ver a Yiğit tan afectado y, él, sin darle muchos detalles acerca de lo que le ocurre, le pregunta: “¿Soy una mala persona?”. ¡El abogado tiene claro que el joven no sería capaz de hacerle daño a nadie!

Kaya le insiste al joven para que le cuente lo que ha pasado y así poder ayudarle, pero él se siente atado de pies y manos y no puede darle más detalles. “Le he hecho daño a alguien haciendo algo horrible”, le explica por encima.

“No sé lo que has hecho, pero sea lo que sea no es irreversible. Si crees que has cometido un error, te puedes disculpar”, le aconseja Kaya. ¿Tratará Yiğit de volver con Lila? ¿Qué pasará cuando estos dos descubran que son padre e hijo?