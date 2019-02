ASÍ SE VIVIÓ EN LAS REDES SOCIALES

'Matadero' emitió este miércoles su quinto capítulo y los espectadores no se pueden creer que ya hayamos llegado al ecuador de la serie: "Se dijo que son diez capítulos con final cerrado. Si no hay más temporadas , que la vuelvan a emitir desde el principio". Más de 1,6 millones de espectadores nos acompañaron en el capítulo y los seguidores del thriller ibérico lo han vivido intensamente: "Ahora cómo me duermo?? Brutal!! Os superáis". Además, han alucinado con una imparable Almudena: "Joder con Almu!! Estoy flipando!!! The fucking Queen!!!". Y no te pierdas los tuits de algunos de sus protagonistas durante la emisión de la serie. ¡Dale al play!