Rüya intenta besar a Han: "Los dos somos bastante parecidos. ¿Por qué no quieres darte cuenta?"

Tras escuchar las desafortunadas palabras de Vedat hacia Rüya en el portal, Han decidió gastarle una broma al padrastro de la joven para darle un escarmiento.

Cuando Rüya, que cada vez está más enamorada de Han, se entera de que fue él quien le gastó la broma a su padrastro, no se le ocurre mejor forma que agradecérselo intentando darle un beso y diciéndole que tanto ella como él tienen bastantes cosas en común: “¿Por qué no quieres darte cuenta?”

Un beso no correspondido por parte de Han que le dice que no insista: “Te lo he dicho muchas veces. No quiero”, a lo que Rüya le pregunta que, si es por Ceylan, y Han, sorprendido, le contesta que cómo lo sabe. Entonces la joven le responde que sabe todo sobre él.

¿Seguirá intentando Rüya llegar hasta el corazón de Han?